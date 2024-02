Crolla pensilina a Bari: miracoloso salvataggio grazie a un cane

BARI - Nella mattinata di ieri, martedì 27 febbraio, è stata sfiorata la tragedia su corso Vittorio Emanuele a Bari. La pesante pensilina in ferro dell’Hotel Executive Business, situato accanto a palazzo Fizzarotti, è improvvisamente crollata sul marciapiede, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti.L’incidente, avvenuto in modo repentino, ha sollevato preoccupazioni per la potenziale perdita di vite umane, poiché un’impalcatura di considerevoli dimensioni è crollata a seguito di una folata di vento più forte del solito. Fortunatamente, non si segnalano feriti, un vero miracolo considerando la gravità della situazione.Ciò che rende l’evento ancora più straordinario è la storia di un passante che è stato letteralmente tirato fuori dal pericolo imminente grazie al suo fedele compagno a quattro zampe. Il cane ha giocato un ruolo cruciale nel salvataggio, trascinando il suo padrone lontano dalla zona pericolante.Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per condurre indagini approfondite e garantire la sicurezza della zona circostante.