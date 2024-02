Gaza: delegazione Israeliana in viaggio per rilascio degli ostaggi

Una delegazione israeliana si prepara a partire per il Qatar al fine di continuare i colloqui riguardanti il rilascio degli ostaggi e una possibile tregua a Gaza. La decisione è stata presa dal Gabinetto di guerra dopo un'attenta valutazione dei colloqui di mediazione tenutisi a Parigi con gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar. Fonti riportano che a Parigi sono stati registrati "significativi progressi", ma il presidente Vladimir Putin ha espresso scetticismo sulle ricostruzioni dei media, definendole "propaganda israeliana".Nel frattempo, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu continua ad affrontare le proteste di migliaia di persone che sono scese in strada a Tel Aviv sabato scorso, in una manifestazione non autorizzata dalla polizia. Gli scontri con la polizia hanno portato a 19 arresti e l'uso di idranti contro i manifestanti. Anche a Gerusalemme si è svolta una fiaccolata di protesta.In un contesto già teso, gli Houti annunciano di aver colpito una petroliera statunitense nel Mar Rosso, aumentando ulteriormente le preoccupazioni per la stabilità della regione.