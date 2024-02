Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischi di vento

BARI - A partire dalle ore 08:00 del giorno 25 febbraio 2024 e per le successive 16 ore, la regione della Puglia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano la presenza di precipitazioni sparse su tutto il territorio, con possibilità di rovesci o temporali soprattutto nei settori meridionali. I quantitativi cumulati saranno moderati nelle zone interessate, mentre altrove si attendono quantitativi da deboli a moderati.Parallelamente, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia. Ciò significa che si prevedono condizioni meteo caratterizzate da venti di intensità significativa, che potrebbero causare disagi e potenziali danni.Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di adottare le opportune precauzioni, specialmente in presenza di precipitazioni e vento. È consigliabile evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione a eventuali segnalazioni da parte delle autorità competenti.