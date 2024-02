Devozione e preghiera nel Quartiere San Paolo-Bari: inizia il ciclo dei 15 giovedì dedicati a Santa Rita

BARI - Il Quartiere San Paolo-Bari si prepara ad accogliere un periodo di profonda devozione e preghiera con l'avvio dei 15 Giovedì dedicati a Santa Rita da Cascia presso la Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza. A partire dal 8 febbraio 2024, ogni giovedì alle 18:00, si svolgerà una Santa messa seguita da un racconto della vita di Santa Rita fino al 16 maggio.Questi 15 Giovedì di Santa Rita sono un richiamo ai 15 anni in cui la Santa portò sulla fronte la dolorosa ferita inflittale dalla spina, dono del crocifisso, sposo della sua anima. Figlia, sposa, madre, vedova e monaca, Santa Rita ha dedicato la sua vita alla contemplazione d'amore, continuando a compiere miracoli che ispirano la devozione di numerosi fedeli.La Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza, come ogni anno, si unisce in preghiera per rafforzare questa devozione, coinvolgendo i devoti non solo del quartiere ma anche da altre zone. Il ciclo si concluderà con il Triduo dal 19 al 21 maggio, mentre il 21 maggio sarà caratterizzato dal Corteo Storico organizzato da Michele Genchi, responsabile e coordinatore della festa di Santa Rita e di vari eventi nel quartiere.Il clou avverrà il 22 maggio con una processione che vedrà la statua di Santa Rita attraversare il Giardino di Santa Rita, luogo dedicato alla Santa in via Giovanni Candura. Qui, numerosi devoti, provenienti anche da fuori quartiere, si riuniscono quotidianamente per tributare omaggio a Santa Rita.Un ringraziamento speciale ai sacerdoti Padre Pino di Nardò, Padre Antonio Iannuzzi, Padre Nicola Coratella e Padre Cosimo Vasti, che guideranno la comunità durante questo periodo di preghiera. Inoltre, per coloro che desiderano, è possibile contribuire volontariamente acquistando il calendario di Santa Rita 2024 presso il Giardino di Santa Rita, sotto la direzione di Michele Genchi.