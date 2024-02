Discarica abusiva a Polignano a Mare: tre denunciati

POLIGNANO A MARE – Una vasta discarica abusiva, contenente anche rifiuti pericolosi, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia Costiera a Polignano a Mare, in provincia di Bari.L'area interessata dal sequestro, di circa 250 metri quadrati, è di proprietà del demanio e ospitava immobili abbandonati e diroccati. All'interno degli edifici sono stati rinvenuti materiale di scarto edile, vecchi arredi e materiale plastico.Sono tre le persone denunciate per violazione del testo unico per l'ambiente in quanto ritenute responsabili dello sversamento illecito di rifiuti.Il sequestro di Polignano a Mare segue di pochi giorni un altro caso analogo avvenuto a Monopoli, sempre in provincia di Bari. In questo caso, lo scarico abusivo proveniva da una villa privata e confluiva direttamente sulla spiaggia. Le mareggiate causate dal maltempo degli ultimi giorni hanno provocato il crollo della struttura in cemento armato che celava lo scarico, facendolo riaffiorare. I proprietari della villa sono stati sanzionati per violazione del testo unico ambientale.Il fenomeno delle discariche abusive è purtroppo diffuso in molte zone d'Italia, con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. Il sequestro di Polignano a Mare e di Monopoli rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro questo fenomeno illegale, ma è necessario un impegno costante da parte di tutti per contrastare questo tipo di reati.