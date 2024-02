Dramma a Bari, giovane si lancia dal balcone e muore

Sulle motivazioni e sulle cause del gesto, indaga la Polizia di Stato che, giunta sul posto, ha provveduto a transennare la zona con l'ausilio della Polizia locale. La chiusura del tratto ubicato nel pieno centro cittadino per gli opportuni rilievi da parte della Scientifica ha provocato disagi specialmente per la circolazione dei Bus della linea Amtab in direzione del capolinea di Piazza Moro e dei quartieri ubicati al di là della stazione ferroviaria di Bari Centrale.

BARI - Nella tarda serata di venerdì 24 febbraio 2024, un giovane di 24 anni si è lanciato dal quarto piano di un edificio di via Quintino Sella angolo via Piccinni. La vittima è deceduta sul colpo e vani si sono rivelati i primi soccorsi prestati dal personale del 118 che, giunto sul luogo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.