Spagna, il video impressionante di un incendio che distrugge un edificio di 14 piani a Valencia

Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, ma le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono rapidamente estese all'intero stabile, come documentano i video postati nelle reti sociali.





Lo ha annunciato il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez , in un'apparizione di mezzanotte davanti ai media dal posto di comando accanto agli edifici che ancora bruciano, mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare, come obiettivo principale, per rinfrescare l'esterno.