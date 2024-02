Dramma a Molfetta: trovato senza vita il corpo del 23enne Dario De Gennaro

MOLFETTA - Un dramma ha scosso la comunità di Molfetta, nel Barese, dove il corpo senza vita del giovane Dario De Gennaro, di soli 23 anni, è stato ritrovato in un immobile nei pressi di Piazza Immacolata. La scoperta è stata fatta da un 29enne originario di Bisceglie, con precedenti di polizia, che si è costituito ai Carabinieri accompagnato dai suoi legali.Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il delitto si sarebbe consumato al termine di un litigio, e la vittima sarebbe stata uccisa con un coltello. I familiari di De Gennaro avevano denunciato la sua scomparsa e avevano lanciato un appello, poiché non si avevano notizie di lui da circa 24 ore.Le Forze dell’Ordine sono intervenute prontamente sul posto e hanno trovato il cadavere del giovane, mentre continuano le indagini per fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili di questo terribile crimine.La Procura di Trani ha disposto l’autopsia sul corpo del 23enne. Gli accertamenti autoptici saranno eseguiti da Sara Sablone, dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.La comunità locale è sotto shock per la perdita di Dario De Gennaro e le autorità si impegnano a fare tutto il possibile per portare giustizia e garantire la sicurezza della cittadinanza.