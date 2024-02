Ferrovie del Gargano, autorizzato esercizio della tratta Ischitella-Peschici dopo gli interventi per la sicurezza

BARI - L’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del sottosistema strutturale Controllo Comando e Segnalamento sulla tratta ferroviaria Ischitella-Peschici Calenella della linea ferroviaria San Severo-Peschici Calenella gestita da Ferrovie del Gargano. Questo significa che la tratta in questione dopo i lavori di implementazione del sistema di controllo della marcia del treno, finanziati con 9 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, ha ottenuto l’autorizzazione alla messa in servizio e allo switch-off.“Le Ferrovie del Gargano diventano sempre più sicure e dotate della più moderne tecnologie ma restano comunque una ferrovia che conserva un tocco di antico per i paesaggi che attraversa – ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Negli ultimi anni abbiamo investito insieme al gestore per rendere sempre più sicuri i percorsi, sopprimere i passaggi a livello e rinnovare la flotta treni. I risultati ottenuti sono importanti perché FdG opera su un territorio difficile che va rispettato nella sua bellezza. E che merita un sistema di trasporto locale sostenibile ed efficiente, al servizio dei residenti e dei numerosi turisti.”“L’ormai leggendario treno che arriva nella straordinaria cornice della valle e della baia di Calenella viaggia con gli standard di sicurezza più elevati e si propone sempre più non solo come il ‘treno dell’estate’, ma anche come seria e affidabile alternativa per i pendolari e i residenti del Gargano nord, che possono lasciare a casa l’auto privata o preferire un mezzo di trasporto meno inquinante”, ha aggiunto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.