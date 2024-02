Elezioni in Sardegna: in corso lo spoglio, affluenza al 52%

Quattro sono gli aspiranti governatori: Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s, Paolo Truzzu per il Centrodestra, Renato Soru con la Coalizione sarda e Lucia Chessa per Sardigna R-esiste. L'affluenza definitiva alle urne è stata pari al 52,4%, evidenziando un interesse significativo da parte degli elettori.

CAGLIARI - Le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Regione Sardegna sono attualmente in corso, ma procedono a rilento. A tre ore dall'inizio dello spoglio, ancora nessun dato ufficiale è stato fornito dalla Regione.