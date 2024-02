Emergenza meteo: allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Veneto e Emilia-Romagna

ROMA - La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per oggi per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto, mentre su parte di Emilia-Romagna e Veneto è stata valutata un'allerta arancione. Inoltre, è stata dichiarata un'allerta gialla dal nord al centro del paese.Le avverse condizioni meteorologiche hanno già causato gravi disagi, con l'interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo tra le stazioni di Vicenza e Padova. Inoltre, si segnalano frane in Liguria e un aumento della portata dell'Arno, con fiumi sotto sorveglianza speciale in Emilia.Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni della Protezione Civile per ridurre al minimo il rischio di incidenti e danni alle persone e alle proprietà.