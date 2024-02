Ex Ilva, Palombella (Uilm): 'Dopo sentenza del Tribunale di Milano inizia nuova pagina, ora fare piena luce sulla gestione fallimentare'

BARI - “Con la sentenza del Tribunale di Milano, che ha stabilito lo stato di insolvenza dell’ex Ilva, si avvia effettivamente l’amministrazione straordinaria. Ora chiediamo che si apra una nuova pagina, che si ridia speranza e fiducia ai lavoratori e alle comunità, mettendo al centro un piano industriale che preveda la tutela ambientale, la piena salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo. Oggi si chiude l’era di una gestione fallimentare, con un’azienda che ha un’assoluta assenza di liquidità, portandola a un passo dalla chiusura, mettendo a rischio oltre 20 mila lavoratori e intere comunità. Ora vogliamo che la Procura di Milano faccia piena luce sulla gestione economica dell’ex Ilva, come si è arrivati a questo disastro e accertare se ci sono state condotte penalmente rilevanti. Noi ci batteremo in ogni sede per far emergere tutta la verità”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.