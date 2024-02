FAI celebra il successo di San Pietro dei Samari a Gallipoli e pianifica nuove iniziative nel Salento

- Questa mattina, presso la Biblioteca comunale Sant'Angelo di Gallipoli, si è svolta la conferenza stampa del Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), l'associazione impegnata da 24 anni nella promozione e tutela del territorio leccese.Il FAI ha festeggiato un notevole traguardo raggiunto nel 2023: la chiesetta di San Pietro Dei Samari a Gallipoli ha vinto l'undicesima edizione de "i luoghi del cuore", ottenendo oltre 50.000 voti e un premio di 55.000 euro dal FAI per il lavoro di recupero del sito.Adriana Pozzi Colonna, capo delegazione FAI di Lecce, ha sottolineato che il successo di San Pietro Dei Samari è solo uno dei tanti risultati raggiunti dall'associazione. Tra questi, l'acquisizione dell'abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, unico bene FAI in Puglia, e la gestione della chiesa di San Niccolò e Cataldo, tutto reso possibile grazie al contributo di oltre 100 volontari, tra cui molti giovani, soprattutto nella nuova delegazione jonica.Con l'avvento del nuovo FAI "finibus terrae", l'impegno nel Salento prosegue. La giornata si concluderà con un evento al teatro TITO SCHIPA alle ore 19.30, con ospite il musicista Scipione Sangiovanni, pianista leccese vincitore di numerosi riconoscimenti.L'ingresso all'evento richiede un contributo di partecipazione di 20 euro (10 euro per under 25 e studenti del conservatorio, 15 euro per gli iscritti FAI). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il FAI attraverso WhatsApp al numero 3201443663 o all'indirizzo email salentojonico@gruppofai.fondoambiente.it.