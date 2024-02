Ferrovie del Gargano indaga su foto di autista che beve birra durante il servizio

FOGGIA - Una foto diventata virale sui social media mostra un autista di Ferrovie del Gargano mentre sorseggia una birra alla guida dell'autobus durante il servizio. La compagnia ha emesso una nota confermando la situazione e annunciando che le forze dell'ordine erano intervenute per un controllo sul tasso alcolemico dell'autista, che è stato sanzionato mentre rientrava in deposito fuori servizio.In risposta alla segnalazione delle autorità, la Direzione di Esercizio di Ferrovie del Gargano ha inviato prontamente un altro autista per sostituire l'operatore interessato al controllo. L'azienda ha dichiarato di essere al lavoro per accertare le responsabilità riguardo al presunto comportamento non regolamentare evidenziato nella foto circolata online.Questo è il secondo episodio controverso che coinvolge l'azienda dei trasporti in poche settimane, dopo la precedente polemica scatenata dalla foto di un operatore alla guida del treno con una bimba in braccio sulla tratta Foggia-San Severo-Peschici. Un'inchiesta è stata avviata su questo caso.