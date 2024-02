Mafia Bari: deputato della Lega chiede chiarezza e reazione politica di fronte alla grave situazione

on. Davide Bellomo (Lega)

ROMA - Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha definito "molto grave" la notizia secondo cui la mafia avrebbe il pieno controllo della principale società pubblica del Comune di Bari. Ha esortato tutti i parlamentari barese a essere preoccupati e a chiedere totale chiarezza sulla situazione. Bellomo ha sottolineato che la gestione della società coinvolge assunzioni di personale e lo stipendio di affiliati o fiancheggiatori della mafia.Il deputato ha espresso disappunto per la reazione di alcuni esponenti di sinistra, che sembrano negare l'evidenza nonostante i fatti emergano chiaramente dagli atti processuali e un provvedimento di amministrazione giudiziaria sia stato notificato all'Amtab. Ha suggerito che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcuni amministratori di sinistra hanno fatto scelte imbarazzanti o hanno avuto legami con individui noti alle forze dell'ordine per attività criminali.Bellomo ha enfatizzato l'importanza che il centrodestra dia voce e sostegno alla maggioranza onesta della città di Bari, impegnandosi a utilizzare tutti gli strumenti legali disponibili per combattere la malavita organizzata che ha infiltrato le istituzioni e imposto le sue regole criminali. Ha citato un episodio emblematico in cui esponenti della mafia influenzavano le assunzioni per ottenere consenso elettorale, evidenziando la lotta contro l'illegalità e la mancanza di onestà in questa situazione.Bellomo ha concluso sottolineando la necessità di agire con determinazione per contrastare la presenza della mafia e ripristinare l'integrità delle istituzioni locali.