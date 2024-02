Gallipoli, 18 navi in arrivo nel 2024

Tra i presenti anche il vice sindaco Tony Piteo, il sottotenente di vascello Matteo Panico, per la Capitaneria del porto di di Gallipoli, Giuseppe Coppola in qualità di componente della giunta d'ufficio di presidenza di confindustria e Fernando Nazaro, vicepresidente della sez. Turismo di Confindustria.





Una grande soddisfazione per il sindaco che entro il 2025 prevede anche l'attracco della MSC nel porto di Gallipoli, per Titti Cataldi, entusiasta della recente inaugurazione dell'infopoint crocieristico, per Giuseppe Coppola, che sottolinea l'importanza di programmare un calendario di eventi, per Tony Piteo, che punta sul marketing territoriale e per Sergio De Luca che ricalca l'importanza della permanenza dei passeggeri nella splendida città turistica.

- Ancora un grande successo per Gallipoli. Dopo l'exploit della scorsa stagione, quest'anno saranno ben 18 le navi che da marzo a novembre attraccheranno nel porto di Gallipoli. A presentare le novità il Sindaco Stefano Minerva, la consigliera Titti Cataldi e l'agente marittimo Sergio De Luca.