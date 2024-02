Usa: muore quattro giorni dopo essere stato morso dal mostro di Gila

STATI UNITI - Un uomo di 34 anni del Colorado è morto il 18 febbraio 2024, quattro giorni dopo essere stato morso da uno dei suoi due mostri di Gila domestici, rettili velenosi il cui morso è raramente fatale. Questi rettili velenosi che vivono negli Stati Uniti sudoccidentali, sono generalmente noti per i morsi dolorosi ma raramente fatali per gli esseri umani.Gli esperti riferiscono che l’ultima menzione di una morte umana dovuta al morso di un mostro di Gila risale al 1930. Anche se la ferita cagionata il 12 febbraio, avrebbe dovuto provocare solo un doloroso gonfiore della zona interessata, tuttavia le condizioni della vittima sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Quattro giorni dopo era morto.Il suo veleno è “un potente neurotossico, una delle cui proteine viene sintetizzata e utilizzata nel trattamento del diabete ”, osservano gli esperti. “La stragrande maggioranza dei morsi provoca gonfiore e sanguinamento localizzato ”, spiega il dottor Nick Brandehoff, specialista in tossicologia medica e medicina delle dipendenze con una passione per l'erpetologia. Aggiunge che i casi di morte legati a queste lesioni sono estremamente rari. Lui stesso è riuscito a trovarne uno solo dal 1930, "e non è nemmeno apparso su una rivista medica", si sorprende.È stata aperta un'indagine per determinare le cause esatte della morte, e in particolare, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se la morte sia attribuita al veleno o a una reazione allergica. L'animale è stato trasportato al laboratorio dell'Università del Nord in Colorado. Il suo veleno verrà presto estratto e studiato per capire come abbia potuto portare ad un epilogo letale. Secondo il dottor Brandehoff l'uomo potrebbe aver avuto semplicemente una reazione allergica.