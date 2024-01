Gallipoli, approvato il regolamento sul funzionamento del centro di raccolta rifiuti urbani

GALLIPOLI - È stato approvato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale il regolamento sul funzionamento del centro di raccolta rifiuti urbani. L'amministrazione ha infatti approvato delle modifiche al fine di garantire una corretta ed efficace regolamentazione nell'interesse prioritario delle politiche ambientali anche per meglio contribuire alla tutela del decoro urbano. Le modifiche al regolamento mirano a disciplinare l'attività del centro comunale per garantire ancora di più alle esigenze dell'utenza.Tra le normative introdotte non solo la gestione dei rifiuti dall'interno, ma anche riguardo l'adeguamento alle nuove normative in materia di rifiuti e tutela ambientale, ma anche severe sanzioni per i trasgressori, che vanno dai 25 ai 500 euro. Tra le varie è stata introdotta una sanzione di 200 euro per l'accesso alle utenze in assenza del personale addetto alla custodia del centro, e ancora una sanzione di 400 euro per chi abbandona rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati dal centro di raccolta.Sottolineando l'importanza della corretta osservazione del codice pubblico la consigliera delegata Rossana Nicoletti e il presidente della commissione ambiente Silvio Cataldi ribadiscono anche l'importanza di applicare sanzioni a chi non rispetta la comunità e l'ambiente. (Giulia Greco)