Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca: al via la quarantesima edizione

CORSANO - Si contano le ore e i minuti per le due sfilate del più bel carnevale del Salento, che con il suo mondo colorato e allegro è pronto a far divertire grandi e piccini.I maestri carristi stanno facendo gli ultimi ritocchi insieme ai loro collaboratori, all’interno dei capannoni industriali di Corsano, mentre i gruppi di ballo stanno facendo le ultime prove delle coreografie, in attesa di potersi esibire davanti a un pubblico che si attende numerosissimo.Le sfilate del «Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca» sono in programma l’’11 e il 13 febbraio 2024 e a contendersi il trofeo saranno il gruppo “Quelli che il macello”, coordinato dal carrista Carlo Morrone, che presenterà il carro «Liberi di volare», il gruppo “Mir”, diretto dal carrista Cesario Ratano, che a sua volta proporrà il carro «Basta!», e il gruppo “Picca ma boni” di Patù, guidato dai carristi Sergio Abaterusso e Francesco De Nuccio, che gareggerà con il carro «Questa non è una favola. Ognuno dovrebbe essere padrone del proprio destino».La grande manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Corsano, presieduta da Salvo Bleve, con i patrocini del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e dell’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia), con media partner RadioVenere e Radio PeterPan.Le sfilate partiranno da via Kennedy alle ore 15, percorreranno via Regina Elena e raggiungeranno la centralissima piazza San Biagio.Nella prima giornata di domenica 11 febbraio saranno ospiti della sfilata gli “Sbandieratori di Carovigno”, e quando il corteo mascherato arriverà davanti al palco di piazza San Biagio, inizierà la festa con tanta musica, grazie a «Balla Italia», che con una formidabile organizzazione è pronta a far impazzire il pubblico attraverso le musiche scelte dai suoi dj.Sia l’11 che il 13 febbraio, ospiti della sfilata saranno la “Misto band” di Specchia e la “Quadriglia” di Alessano e Corsano.