Gaza: trovata morta Hind Rajab

E' stato rinvenuto il corpo di Hind Rajab, la piccola che aveva chiamato la Mezzaluna Rossa palestinese mentre l'auto in cui era con lo zio, la moglie e i loro tre figli veniva bersagliata da un tank israeliano.Il corpo della ragazzina è stato trovato a Gaza City a 12 giorni dall'attacco da parte di un tank israeliano all'auto in cui la piccola si trovava con lo zio Bashar Hamadah, la moglie e i loro tre figli, tutti rimasti uccisi. La bambina, che aveva telefonato alla Mezzaluna Rossa palestinese chiedendo aiuto, dopo l'attacco era rimasta dispersa ed era diventata uno dei simboli del conflitto tra Israele e Hamas.L'agenzia di stampa statale palestinese Wafa, secondo cui il corpo è stato trovato insieme a quello dei cinque suoi familiari nella zona di Tal al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City, ne ha confermato il decesso. Il recupero dei cadaveri che erano rimasti intrappolati nel veicolo, ha precisato Wafa, è stato possibile dopo il ritiro dei carri armati israeliani dall'area.La piccola e la cugina, Layan Hamadeh, erano le uniche persone a bordo dell'auto che non erano morte sul colpo e che avevano tentato di chiedere aiuto alla Mezzaluna rossa palestinese.