Allerta meteo: forti venti e mareggiate in Puglia

BARI - Dalle ore 11:00 del giorno 11 febbraio 2024 e per le successive 12-18 ore, la regione della Puglia è prevista essere investita da venti intensi, che potrebbero raggiungere livelli da forte a burrasca provenienti dai quadranti occidentali. Si prevedono inoltre locali raffiche di burrasca forte, con possibili conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.A causa di queste condizioni meteorologiche avverse, è importante adottare precauzioni adeguate, soprattutto per coloro che vivono o si trovano lungo le coste. Si consiglia di rimanere al coperto e evitare attività all'aperto, specialmente in zone esposte al vento e alle onde. È consigliabile anche prestare attenzione ai possibili danni agli oggetti mobili o alle strutture leggermente fissate.Inoltre, dalle ore 11:00 del giorno 11 febbraio 2024 e per le successive 12-18 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione della Puglia. Si invitano i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e ad adottare le necessarie misure di sicurezza per proteggere se stessi e le proprie proprietà.Restate informati e al sicuro durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.