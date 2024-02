Giovane arrestato per furto aggravato a Bari: danneggiati vari esercizi commerciali

BARI - La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un giovane di 27 anni, cittadino italiano senza fissa dimora e con precedenti penali, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica locale. Il giovane è accusato di furto aggravato, avendo presumibilmente perpetrato una serie di furti e tentativi di furto ai danni di diversi esercizi commerciali nella zona centrale di Bari.Nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2023 e il 27 novembre 2023, il sospettato avrebbe commesso tre furti e quattro tentativi di furto ai danni di bar, ristoranti e pizzerie, forzando gli accessi e causando ingenti danni alle strutture. Dopo l'arresto, il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa dell'interrogatorio di garanzia e del processo.È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e l'eventuale colpevolezza del sospettato sarà accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.