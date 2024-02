Marcia per la legalità a Molfetta: le parole di Nicolò Fabi intrecciano cartelli di protesta

MOLFETTA - Nella piazza Vittorio Emanuele a Molfetta, nel Barese, le note del brano "Io sono l'altro" di Nicolò Fabi hanno accompagnato una marcia per la legalità organizzata dalle associazioni cittadine e dalla Chiesa locale. La marcia è stata un momento di riflessione sulla violenza che ha segnato la città negli ultimi mesi.Tra gli episodi che hanno scosso la cittadinanza, c'è stato l'atto vandalico del Capodanno, quando un gruppo di ragazzi ha ribaltato un'auto in piazza Vittorio Emanuele facendo esplodere dei petardi nel motore. Giovedì scorso, invece, un giovane di 23 anni è stato accoltellato a morte in un appartamento del rione Immacolata, e il presunto responsabile si è costituito ed è attualmente in carcere.La comunità di Molfetta ha risposto con una marcia attraverso le strade e le piazze vicine alle parrocchie del centro, stringendo fiaccole e pregando per la pace. Il sindaco Tommaso Minervini ha esortato tutte le agenzie educative a trasmettere messaggi di rispetto, non violenza e legalità ai giovani, coinvolgendo famiglie, scuole, parrocchie e istituzioni.