Grave incidente sulla statale 16: auto ribaltata, feriti segnalati

L'impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolgendo conseguentemente un grave danno alle vetture e, purtroppo, causando ferite ai passeggeri. Al momento, non è stato reso noto il numero esatto di persone coinvolte né la gravità delle lesioni riportate.



Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre di emergenza sul posto per assistere i feriti e gestire la situazione. La polizia stradale ha istituito delle deviazioni per agevolare il traffico e garantire la sicurezza dei conducenti nella zona dell'incidente.

Si invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e adottare precauzioni mentre si avvicinano all'area colpita dall'incidente.





Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore man mano che emergono nuove informazioni sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni dei feriti.

