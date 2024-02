Sanità, Bellomo (Lega): 'Smantellare completamente Ospedale in Fiera é delitto amministrativo'

BARI - “Smantellare completamente l’ospedale Covid della Fiera del Levante, che è costato alla collettività 20 milioni, è un vero e proprio delitto amministrativo" ha dichiarato, in una nota stampa, il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia.





"La struttura, infatti, a differenza di quello che è accaduto in altre realtà del Paese, non è stata pensata come una semplice pannellatura o qualcosa di mobile e, dunque, per sua natura provvisoria. Demolirla del tutto, quindi, senza prevedere neppure una riconversione nello stesso ambito sanitario, sarebbe un inaccettabile spreco. Tanto più che in era pre-Covid quel padiglione era completamente inutilizzato, infestato dal guano e abbandonato allo scempio più totale. Utilizzare una parte di quegli spazi, invece, per creare oggi una scuola di specializzazione medica o, all’occorrenza, per delle terapie intensive sempre disponibili sarebbe certamente più proficuo e più utile alla collettività. Si eviterebbe così un totale abbattimento che manderebbe istantaneamente in polvere 20 milioni di euro, soldi dei cittadini, preludio all’ennesima Fiera delle vanità di una sinistra priva di qualsiasi visione strategica. Pronta a smantellare quello che già c’è, in una regione dove sono tante le cose che mancano” ha dichiarato ancora Davide Bellomo.