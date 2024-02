Gregorio Paltrinieri conquista il bronzo ai Mondiali di Doha nella gara dei 400 metri stile libero

DOHA - Gregorio Paltrinieri ha conquistato una medaglia di bronzo tutto cuore ai Mondiali di nuoto di Doha nella gara dei 400 metri stile libero. Partito dalla corsia numero uno, Paltrinieri ha affrontato una dura sfida contro il nuovo talento emergente, l'irlandese Daniel Wiffen. Nonostante la forte concorrenza, Gregorio ha concluso la gara al terzo posto con un tempo di 7'42"98, distanziato di soli 2"04 dall'oro.L'australiano Elijah Winnington si è aggiudicato l'argento con un tempo di 7'44"29, mentre il tedesco Sven Schwarz si è piazzato al quarto posto. Luca De Tullio, l'altro nuotatore italiano in finale, ha raggiunto il settimo posto con un tempo di 7'49"79.Nonostante fosse entrato in finale con il settimo tempo, Paltrinieri ha dimostrato il suo valore durante la gara, gestendo abilmente la situazione nonostante la competizione serrata. Sebbene l'irlandese Wiffen abbia fatto una progressione impressionante, Paltrinieri è riuscito a mantenere il passo fino alla fine.Parlando dopo la gara, Paltrinieri ha espresso la sua gratitudine per l'esperienza e ha dichiarato di non concentrarsi più solo sulle medaglie, ma sulla ricerca di emozioni vere. Questa medaglia di bronzo rappresenta la nona medaglia mondiale in vasca per Paltrinieri, che ora si prepara per la sua prossima sfida nei 1500 metri stile libero, gara in cui si è già laureato campione del mondo in vasca corta nel 2014, proprio a Doha.