Serie C: il Taranto vince 1-0 sul Giugliano

FRANCESCO LOIACONO - Nona vittoria interna del Taranto che prevale 1-0 sul Giugliano allo “Iacovone” nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Decisiva per il successo degli jonici la rete realizzata da Kanoutè al 44’ del secondo tempo. Tredicesima vittoria in questo torneo per la squadra di Ezio Capuano, che è al terzo posto in classifica con 45 punti insieme all’ Avellino. Sesta sconfitta esterna dei campani. Undicesima sconfitta nel girone C di Serie C del Giugliano, nono con36 punti con il Cerignola e il Sorrento.