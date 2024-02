I farmacisti volontari per la Protezione Civile impegnati anche in Puglia per offrire il proprio contributo alla Giornata di Raccolta del Farmaco

BARI - In occasione della 24^ Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF), promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e che si svolgerà da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, l’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile sarà presente anche in Puglia con i propri gazebo nelle piazze di quattro comuni della regione per informare i cittadini sulle finalità della raccolta, invitandoli a recarsi presso le farmacie aderenti all’iniziativa per donare uno o più medicinali da banco da destinare alle persone indigenti.La campagna a supporto della GRF, realizzata grazie al contributo di FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma e Fondazione Cannavò, coinvolge a livello nazionale le tredici sezioni dell’Associazione Farmacisti Volontari che hanno allestito gazebi informativi nelle piazze dei comuni di Bergamo, Cremona, Cuneo, Mondovì (CN), Saluzzo (CN), Verona, San Bonifacio (VR), Macerata, Civitanova Marche (MC), Massa (MC), Lucca, Roma, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Montalbano Jonico (MT), Bari, Fasano (Br), Lecce, Taranto, Agrigento, Catania, Cagliari.Questo il calendario degli appuntamenti in Puglia: 3 febbraio a Taranto in piazza Maria Immacolata,  4 febbraio a Fasano (BR) in piazza Ciaia Fasano provincia di Brindisi in piazza ciaia 4  10 febbraio a Lecce in piazza Mazzini  11 Febbraio a Bari in via Argiro 46La presenza dei gazebo allestiti dall’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile si integra nella tradizionale rete di solidarietà messa in campo della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia che quest’anno può contare sull’adesione di 350 farmacie pronte a sostenere la raccolta in favore di 146 enti benefici che hanno espresso un fabbisogno di 45mila confezioni di farmaci.L’edizione 2024 della Giornata di Raccolta del Farmaco sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 5 febbraio alle ore 10,30 presso l’Auditorium della sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, a Bari in via Devitofrancesco 4/C.