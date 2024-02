I Led Zeppelin tornano al cinema

Arriva per la prima volta nelle sale, solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale, LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME il rivoluzionario e ipnotico film-concerto che raccoglie le riprese delle elettrizzanti esibizioni dei Led Zeppelin al Madison Square Garden di New York nel 1973. L’elenco delle sale che programmeranno l’evento sarà presto disponibile su nexodigital.it e le prevendite apriranno a partire dal 27 febbraio.

Quello al cinema è un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan della band: un viaggio visionario che supera i confini dell’immaginazione e permette di ammirare, in versione completamente rimasterizzata, la celebre performance dal vivo di New York. Ma LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME, pensato appositamente per il cinema dagli stessi membri della band, offre anche l’opportunità di scoprire la vita personale dei membri del gruppo con filmati di backstage e di ripercorrere le loro “allucinazioni private”, narrate attraverso sequenze animate realizzate appositamente.

La rimasterizzazione della colonna sonora è stata supervisionata personalmente dai membri della band, dando vita a un film in cui si rivela, visivamente e musicalmente, la stessa essenza della più grande e influente rock band del mondo.

Diretto da Peter Clifton e da Joe Massot, LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME è distribuito nelle sale italiane in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Warner Music Italy e coi media partner Radio Capital e MYmovies.it.

Al nuovo trailer di LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME hanno prestato le proprie voci Luca De Gennaro e Mixo, due iconici nomi della radiofonia italiana che tutti i giorni su Radio Capital conducono Capital Records.