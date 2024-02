Il Milan sconfigge il Napoli 1-0 grazie a Theo Hernandez e si avvicina alla Juventus

Ac Milan fb

MILANO - Il Milan ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Napoli campione d'Italia, grazie al gol di Theo Hernandez al 25', portando la squadra a -1 dalla Juventus, attualmente seconda in classifica. La partita si è disputata a San Siro, e ha visto il Milan mettere in mostra la propria forza, ottenendo la settima vittoria nelle ultime nove partite e confermandosi imbattuto da due mesi.Il gol di Hernandez ha dimostrato ancora una volta la determinazione e la qualità della squadra di Pioli, che si prepara all'avventura in Europa League a Rennes con grande fiducia e determinazione. Il Napoli, nonostante un inizio promettente, è stato incapace di trovare il gol, con Simeone che ha mancato un'occasione nel primo tempo e il finale che ha visto un'autorete di Simic.La formazione di Mazzarri, nonostante due vittorie nelle ultime tre partite, rimane in nona posizione a -7 dalla zona Champions, evidenziando la necessità di un miglioramento costante per raggiungere gli obiettivi stagionali. La lotta per i vertici della classifica si fa sempre più accesa, e il Milan dimostra di essere una forza da non sottovalutare nella corsa al titolo.