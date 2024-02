Serie C, il Taranto pareggia 0-0 con il Cerignola al Monterisi

Terzo pareggio esterno del Taranto. Gli jonici impattano 0-0 con il Cerignola al “Monterisi” nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Sesto pareggio in questo campionato per la squadra di Ezio Capuano. Terzo pareggio nelle ultime cinque giornate per i rossoblu pugliesi che sono al quinto posto in classifica con 42 punti. Quarto pareggio interno del Cerignola. Undicesimo pareggio nel girone C di Serie C per la squadra di Ivan Tisci, ottava con 36 punti insieme al Giugliano e al Sorrento.