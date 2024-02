Incidente grave sulla SS172: 7 feriti, 3 in condizioni critiche

CASAMASSIMA - Un violento schianto frontale tra un'Audi e una Peugeot ha provocato un grave incidente ieri sera sulla SS172, che collega Casamassima e Turi. Il bilancio è di sette feriti, di cui tre sono in condizioni gravi e sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari, al Di Venere e al Miulli. Gli altri quattro feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenute sette ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gestire la situazione.