Incidente mortale a Ginosa: vittima colpita dall'attraversamento di un cinghiale

GINOSA - La strada provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina è stata teatro di una tragedia che ha visto Silvia Bastelli, 45enne originaria di Ginosa, perdere la vita in un incidente causato dall'attraversamento di un cinghiale. Silvia, coinvolta in un altro incidente sulla stessa strada qualche anno fa, potrebbe aver sterzato per evitare la carcassa dell'animale, collidendo con un furgone sul ciglio della strada. I funerali sono programmati per lunedì alle 10 nella chiesa San Martino Vescovo.La Cia Agricoltori Italiani Puglia ha espresso profondo rammarico, dichiarando che l'incidente conferma i timori espressi in passato. La nota della Cia afferma che ora è cruciale che ognuno assuma le proprie responsabilità, sottolineando l'emergenza in cui sono coinvolte vite umane. La stessa sera, un altro attraversamento di cinghiale sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina ha causato un veicolo fuori strada, fortunatamente senza gravi conseguenze. Vito Rubino, direttore dell'area Due Mari Taranto-Brindisi, ha evidenziato la necessità di affrontare seriamente l'emergenza cinghiali, sottolineando la fortuna che ha evitato tragedie simili in passato.