Serie C, il Taranto vince 2-1 sul Monterosi allo Iacovone

Dodicesima vittoria in questo campionato per la squadra di Ezio Capuano che è al quarto posto in classifica con 41 punti. Nona sconfitta esterna del Monterosi. Quindicesima sconfitta nel girone C di Serie C dei laziali, ultimi con 15 punti.

- Ottava vittoria interna del Taranto che prevale 2-1 sul Monterosi allo “Iacovone” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 9’ gli jonici passano in vantaggio con Kanoutè, al 35’ i laziali pareggiano per merito di Parlati e nel secondo tempo al 95’ Orlando realizza la rete decisiva per il successo dei pugliesi.