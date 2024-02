Incontro medici-pazienti: esperienze cliniche multidisciplinari a Bari

BARI - Il prossimo sabato 2 marzo, alle ore 10, presso l'Hotel Nicolaus, si terrà un incontro di grande rilevanza per la comunità medica e per i pazienti affetti da emofilia. L'evento, dal titolo "Esperienze Cliniche Multidisciplinari: Incontriamo gli specialisti", vedrà la partecipazione di eminenti professionisti del settore.I lavori saranno aperti dal Dr. Giuseppe Malcangi e dal Dr. Renato Marino, mentre i saluti saranno tenuti dai presidenti delle associazioni Arpe Teo Ripa Franco Ceglie e ABCE onlus bambini emofilici, rappresentati dall'Avv. Cristina Cassone.Tra i relatori, spiccano figure di spicco nel campo medico:: Il Prof. Biagio Moretti illustrerà l'importanza della figura dell'ortopedico nel trattamento e nella gestione delle patologie legate all'emofilia.La Dr.ssa Giuseppina Lelli approfondirà il contributo fondamentale del fisiatra nel percorso di cura e riabilitazione dei pazienti emofilici.: La Dr.ssa Annamaria Dachille discuterà le strategie di prevenzione e trattamento del rischio cardiovascolare in questa specifica categoria di pazienti.: Il Dr. Renato Marino affronterà un tema di grande rilevanza, esaminando le sfide e le peculiarità legate alle donne portatrici di emofilia e ad altre malattie emorragiche congenite.: Il Dr. Giuseppe Malcangi condividerà le più recenti scoperte e progressi nel campo della terapia genica, offrendo una prospettiva sul futuro della cura dell'emofilia.La Dr.ssa Clarissa Bruno illustrerà il contributo prezioso del fisioterapista nel migliorare la qualità della vita dei pazienti emofilici attraverso programmi riabilitativi mirati.Al termine dell'incontro, ai bambini emofilici, ai ragazzi disabili e alle loro famiglie saranno distribuiti generosi regali pasquali e uova di cioccolata, offerti dal Presidente dott. Gaetano Frulli della società Frulli Rappresentanze.Un'occasione imperdibile per accrescere la conoscenza e la consapevolezza su una patologia complessa, nonché per instaurare un dialogo proficuo tra medici e pazienti, nel segno della condivisione e della solidarietà.