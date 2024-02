Serie A, il Lecce sfiderà l'Inter al Via del Mare

Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma. Nell’ andata i nerazzurri vinsero 2-0 al “Meazza”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 13 agosto 2022, l’ Inter vinse 2-1. Nel primo tempo al 2’ i nerazzurri passarono in vantaggio con Lukaku , nel secondo tempo i pugliesi pareggiarono al 3’ per merito di Ceesay e al 95’ Dumfries realizzò la rete decisiva per il successo dell’ Inter.

Il Lecce sfiderà domani alle 18 l’ Inter al “Via del Mare” nella ventiseiesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile, perché i nerazzurri dovranno vincere per consolidare il primo posto e i giallorossi pugliesi cercheranno il successo per avvicinarsi alla salvezza. Nel Lecce giocheranno come esterni Rafia e Ramadani, regista Almqvist, in attacco Piccoli e Banda. Nell’Inter sarà indisponibile il centravanti Thuram infortunato, agiranno sulle fasce Di Marco e Frattesi, trequartista Mkhitaryan, in avanti Lautaro Martinez e Arnautovic.