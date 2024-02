Previsto maltempo in Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico

BARI - A partire dalle ore 00:00 del giorno 25 febbraio 2024 e per le successive 20 ore, la regione della Puglia si prepara ad affrontare un periodo di instabilità atmosferica. Le previsioni indicano la presenza di precipitazioni sparse, con possibilità di rovesci o temporali, principalmente nei settori meridionali della regione. Queste precipitazioni potrebbero essere accompagnate da quantitativi moderati di pioggia.Anche sul resto del territorio pugliese sono attese precipitazioni, seppur in modo più isolato, con intensità variabile da deboli a moderate e occasionali rovesci o temporali.Parallelamente, a partire dalle ore 00:00 del giorno 25 febbraio 2024 e per le successive 20 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Puglia. Ciò significa che le condizioni meteorologiche potrebbero favorire situazioni di criticità legate a fenomeni di instabilità del suolo e di esondazione dei corsi d'acqua.