Inter, la vittoria a San Siro contro l'Atletico Madrid. Il commento di Mister Inzaghi

Le soddisfazione del tecnico nerazzurro al termine di Inter-Atletico Madrid e la dedica per Andy Brehme.

Nono successo del 2024 per l'Inter che da inizio anno ha messo a segno 22 gol, subendone 4. Si chiude sull'1-0 la sfida casalinga contro l'Atletico Madrid, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere il match la rete di Arnautovic al 79'. A fine gara le parole di Simone Inzaghi:

“I ragazzi sono stati eccezionali contro una squadra fisica e tecnica, c’è rammarico perché per quello che abbiamo creato potevamo raccogliere più di un gol di scarto, ci sarà un secondo tempo a Madrid molto difficile e intenso. Sono contento per Arna, per come sta lavorando, tutti gli attaccanti stanno lavorando bene e mi stanno piacendo per l’atteggiamento che hanno.

Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo nei primi 10 minuti non abbiamo approcciato benissimo e poi siamo stati strepitosi, i giocatori che sono entrati ci hanno dato una grande mano, ma sappiamo che è solo una prima parte. Thuram? Ha avuto problemino su quello scatto, poi ha tirato in porta e sentito indurirsi, vedremo, sono cose che possono capitare, speriamo di non perderlo per tanto tempo. In questi sei mesi abbiamo fatto molto bene ma i mesi più importanti sono marzo e aprile. I ragazzi mi piacciono molto, come giocano e si allenano, sappiamo che più andiamo avanti più aumenteranno le difficoltà e la stanchezza ma dobbiamo continuare in questo modo. Barella? Ha fatto un’ottima partita come tutti gli altri centrocampisti.

Se mi sarebbe piaciuto giocare in questa squadra? Sì! Gli esterni? Dumfries e Carlos Augusto sono entrati benissimo, Dimash e Matteo altrettanto, in quel momento avevo bisogno di qualcosina in più sugli esterni, i quinti sono quelli che spingono di più, poi abbiamo anche Buchanan che è un ottimo giocatore. È stata una serata importante per quello che abbiamo fatto, anche nel ricordo di Brehme. Oggi ero con Ferri che è stato un suo compagno, siamo rimasti tutti provati perché perdiamo un grande giocatore e una persona straordinaria. ”

