Intimissimi Uomo Celebra l'eleganza e il comfort con la Nuova Collezione in Soft Silk

Intimissimi Uomo torna a presentare la collezione in Soft Silk, una raffinata fusione di preziosità del tessuto, morbidezza e luminosità. La collezione incarna l'essenza dello stile maschile contemporaneo, offrendo una selezione versatile di capi adatti a diverse occasioni.

Seta e Modal, scelti con meticolosa cura, sono protagonisti indiscussi. La seta, nota per la sua naturale lucentezza e sensazione di lusso sulla pelle, conferisce ai capi un'eleganza ricercata. Il modal, d'altra parte, dona comfort avvolgente e traspirabilità, permettendo di affrontare qualsiasi attività quotidiana con un tocco di leggerezza.

Ad arricchire la collezione è la lavorazione piquet applicata sul tessuto, unita alla gamma di capi disponibili in questa collezione, tra cui pantaloni lunghi e corti, t-shirt, camicie e boxer. Ogni capo è stato attentamente progettato per garantire una vestibilità impeccabile e un'estetica moderna che valorizza la figura maschile.

Le t-shirt sono il capo intramontabile del guardaroba maschile. Con la combinazione di seta e modal, diventano l'ideale per un look informale ma raffinato. Perfette da indossare sotto una giacca o semplicemente da sole. Per le occasioni più eleganti invece, le camicie offrono un'opzione versatile e di classe. La lucentezza della seta e la traspirabilità del modal rendono questo capo un'ottima scelta per riunioni di lavoro o eventi formali.

I pantaloni lunghi sono ideali per le serate tranquille trascorse a casa, garantendo comfort e un aspetto raffinato, offrendo un piacevole tepore senza risultare eccessivamente pesanti. I pantaloni corti con tasche e coulisse tono su tono sono la scelta perfetta durante le giornate miti e donano una sensazione di libertà e freschezza. Sia per il tempo libero che per le attività all'aperto, garantiscono un look casual e sofisticato.

I boxer completano la collezione con stile. Confortevoli e aderenti, offrono un supporto ottimale e una sensazione di freschezza durante tutta la giornata.



I capi Soft Silk sono disponibili nei classici colori blu notte, grigio melange e nero, ma anche nella colorazione verde scuro. Il blu e grigio evocano eleganza e sobrietà, per le occasioni più formali, mentre il verde trasmette freschezza e dinamicità, ideale per le giornate all'aria aperta o gli incontri informali.



Con la fusione di lusso e comfort avvolgente, questa collezione promette di soddisfare le esigenze dei clienti moderni, aggiungendo un tocco di eleganza a ogni occasione. La collezione è disponibile in tutti i negozi e sul sito Intimissimi Uomo.