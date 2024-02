Le canzoni e gli artisti del Festival dalla prospettiva dei personaggi dello spettacolo

Ad una settimana dal Festival di Sanremo, già si pensa alla kermesse del prossimo anno, a partire dai toto-nomi per il prossimo conduttore o la prossima conduttrice post Amadeus. In più, già si conoscono le date di riapertura di Casa Sanremo, hub di artisti, stampa, sponsor e personaggi del mondo dello spettacolo, nonché sede della Sala Stampa Lucio Dalla: dal 25 Gennaio all’8 Febbraio del prossimo anno.Ma è anche tempo di resoconti del Festival, ulteriormente tratti dalle nostre interviste a Casa Sanremo. Tra gli ospiti presenti, spicca Gianluca Mech, imprenditore, scrittore e personaggio televisivo: “Ho apprezzato tantissimo Big Mama, perché ha osato tantissimo, conciliando anche la sua simpatia. Non è stata di certo scontata, in più la sua voce, il suo modo di cantare, sono davvero particolari” afferma. Mech, inoltre, dice la sua anche sul caso John Travolta: “Secondo me ha fatto bene. Non solo è un ballerino molto conosciuto, ma quando si arriva così in alzo, ci si può permettere anche di non prendersi troppo sul serio” prosegue. Invece ha fatto il tifo per Geolier Giuseppe Russo, ideatore de Il mio viaggio a Napoli.Il cantante partenopeo ha vinto la serata delle Cover e si è classificato al secondo posto in finale, dietro Angelina Mango, ma per molti è risultato il vincitore morale di quest’edizione del Festival di Sanremo. In ogni caso, c’è da evidenziare la sportività ed il reciproco sostegno che i due giovanissimi cantanti hanno dimostrato, al di là di ogni forma di competizione, di polemica da altri sollevata. Perché a trionfare è sempre la musica e sia Geolier che Angelina lo sanno molto bene.Invece tra chi ha tifato ed apprezzato Rose Villain, in gara a Sanremo con “Click boom!”, c’è Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello: “A me Rose Villain piace tantissimo, al contempo mi ha emozionato tantissimo anche Emma Marrone, perché ho percepito che sentisse lei, particolarmente , la canzone portata sul palco. Ed ho apprezzato tantissimo anche il suo stile, gli outfit indossati” ha commentato la Pelizon.Così adesso a Casa Sanremo fervono già i preparativi per i prossimi progetti: “Siamo talmente soddisfatti e felici di quanto abbiamo e stiamo raccogliendo dall’Edizione 2024 di Casa Sanremo che non sentiamo la stanchezza e siamo già a lavoro per preparare la 18esimo edizione. Abbiamo raggiunto numeri incredibili, potenziato i nostri canali social e di comunicazione, abbiamo accolto artisti e giornalisti da tutto il mondo. E quest’estate non prendete impegni, perché tornerà Casa Sanremo Estate” ha dichiarato il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo.