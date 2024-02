Lo Chef Donato Carra sarà premiato con le 5 stelle d'Oro della Cucina italiana

LECCE - Tutto pronto per l’edizione 2024 del prestigioso Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana, in programma lunedì 11 e martedì 12 marzo a Lecce. Un evento organizzato da AIC (Associazione Italiana Cuochi), con il patrocinio della Regione Puglia, alla presenza di illustri chef e player nazionali ed internazionali dei settore food, bakery, ristorazione e comunicazione.Questo prestigioso riconoscimento premia la professionalità dello Chef Donato Carra, un esperto nella comunicazione food e Horeca. Carra, ambasciatore della cucina pugliese nel mondo e maestro dell'ospitalità e dell'enogastronomia internazionale ha dedicato la sua carriera a promuovere la buona cucina italiana sia in Italia che all'estero. Il premio rappresenta una spinta per diffondere ancora di più l'eccellenza della cucina italiana e promuovere il Made in Italy nel mondo, grazie all'AIC (Associazione Italiana Cuochi) che si impegna a valorizzare i prodotti italiani di qualità.“Il premio AIC è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette nel proprio lavoro”, afferma Simone Falcini, Presidente dell’AIC. “Siamo molto orgogliosi dei passi avanti fatti sino ad oggi. Il premio vuole essere una spinta a continuare quotidianamente, con la stessa fatica, professionalità e impegno, a diffondere la buona cucina italiana nel mondo”.La professionalità di Donato Carra nella comunicazione food e horeca è un elemento di fondamentale importanza nel panorama culinario italiano. Con la sua esperienza pluriennale nel settore, Carra si è affermato come uno dei migliori Chef comunicatori del cibo, in grado di trasmettere con passione e competenza l'arte culinaria italiana. La sua capacità di raccontare le tradizioni culinarie regionali e valorizzare i prodotti locali lo rende l'indiscusso ambasciatore della cucina pugliese nel mondo. Grazie alla sua professionalità è riuscito a creare una rete di contatti internazionali nel settore dell'horeca, promuovendo la cultura enogastronomica italiana all'estero. La sua presenza e il suo impegno in AIC dimostrano il suo ruolo centrale nella promozione dell'eccellenza made in Italy nel mondo. La sua professionalità è un esempio da seguire per tutti coloro che desiderano diffondere la buona cucina italiana, la sua abilità nel combinare sapori autentici e ingredienti locali di alta qualità ha conquistato il palato di molti, rendendo la cucina pugliese una delle più apprezzate a livello globale. Oltre ad essere uno chef di grande talento, Carra è anche un comunicatore straordinario. Con la sua presenza mediatica e le sue competenze nella comunicazione food e horeca, è riuscito a diffondere la cultura gastronomica della Puglia in tutto il mondo.Il Premio Stelle d'Oro della Cucina Italiana si presenta come un'importante spinta per diffondere la buona cucina italiana a livello nazionale e internazionale. Questo riconoscimento rappresenta un'opportunità unica per i professionisti del settore di far conoscere le loro creazioni culinarie, valorizzando l'eccellenza e la tradizione gastronomica italiana. Grazie a questo premio, chef, ristoratori e produttori possono promuovere i loro piatti e prodotti di qualità, mettendo in luce la ricchezza e la varietà della cucina italiana. Inoltre, il premio svolge un ruolo importante nel promuovere la cultura enogastronomica italiana nel mondo, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come patria della buona cucina. Questo evento si configura quindi come un'occasione fondamentale per diffondere e preservare il patrimonio culinario italiano, stimolando la curiosità dei consumatori e suscitando interesse verso la cucina italiana di qualità.L'AIC, Associazione Italiana Cuochi, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l'eccellenza della cucina italiana in tutto il mondo, mirando a diffondere la cultura culinaria italiana e a valorizzare i professionisti che si dedicano con impegno e passione alla creazione di piatti di alta qualità. L'associazione si impegna a sostenere gli chef italiani nel loro percorso di crescita professionale e nel rappresentare al meglio la cucina del Bel Paese all'estero. Grazie alla collaborazione con esperti del settore food e horeca, come Donato Carra, l'AIC riesce a comunicare in modo efficace e professionale l'eccellenza del Made in Italy nel campo culinario.Il Premio Stelle d'Oro della Cucina Italiana è un evento di eccellenza che riconosce il lavoro costante e l'impegno dei professionisti nel settore food e horeca." Questo premio - afferma Simone Falcini - presidente Aic, rappresenta una spinta per diffondere la buona cucina italiana a livello globale, promuovendo l'eccellenza del made in Italy. L'AIC ha un ruolo fondamentale nel supportare e valorizzare i talenti italiani nel campo culinario. Tuttavia, rimane aperto il punto di riflessione su come possiamo continuare a promuovere la cucina italiana e farla conoscere in modo ancora più ampio. La passione e la creatività dei nostri chef meritano di essere celebrati e condivisi con il resto del mondo.