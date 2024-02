Lucera, punizione poco severa: mamma aggredisce preside istituto scolastico

LUCERA - Nella città di Lucera, un nuovo episodio di violenza ha colpito il dirigente scolastico Pasquale Trivisonne dell'istituto Bozzini-Fasani. L'aggressione, perpetrata da una mamma di uno degli studenti, è avvenuta in seguito a una decisione disciplinare ritenuta inadeguata dalla madre, causando ferite che richiederanno cinque giorni di cure.La furia della donna è stata innescata dalla sanzione ritenuta troppo lieve nei confronti di due studenti sospesi per cinque giorni dal Consiglio d'Istituto. Questi ragazzi avevano precedentemente aggredito il figlio della donna e diffuso il video dell'aggressione sui social media.Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha commentato l'incidente, affermando che "se siamo arrivati alle aggressioni fisiche a un dirigente scolastico per aver fatto il proprio dovere, allora dobbiamo rivedere tante cose della nostra società". Ha sottolineato l'importanza di preservare i valori educativi fondamentali, sottolineando che la soluzione ai problemi dovrebbe essere trovata attraverso il dialogo anziché la violenza.Tutolo ha insistito sul fatto che situazioni simili non debbano essere ignorate e ha enfatizzato la necessità di proteggere adeguatamente i ragazzi vittime di bullismo, ma senza ricorrere a ulteriori atti di violenza.L'episodio a Lucera solleva interrogativi sulla sicurezza negli istituti scolastici e sulla necessità di affrontare le problematiche educative con un approccio costruttivo, promuovendo il dialogo come chiave per risolvere conflitti.