BARI - Questa mattina, alcuni corridori hanno fatto una scoperta inaspettata sulla spiaggia di San Francesco a Bari: la carcassa di una tartaruga. Immediatamente è stata allertata la Capitaneria di Porto per coordinare il recupero e la successiva rimozione dell'animale marino.L'identificazione della specie e le cause del decesso della tartaruga non sono ancora state divulgate, ma gli esperti della Capitaneria di Porto stanno indagando per ottenere maggiori informazioni.