Lutto a Lecce: addio al medico Francesco Abati, morto nell'ambulatorio della Clinica Petrucciani

LECCE - Lecce è immersa nel dolore per la perdita improvvisa del medico Francesco Abati, 57 anni, avvenuta ieri sera nell'ambulatorio della Clinica Petrucciani. Il medico è stato colto da un malore fatale, lasciando colleghi e pazienti sgomenti.Il tragico evento è stato scoperto dal suo collega, giunto sul posto per il cambio turno, il quale ha trovato il corpo di Abati riverso per terra. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo ogni sforzo è stato vano.Solo alcuni giorni prima, Abati era stato ricoverato nella stessa clinica per alcuni accertamenti, poiché aveva dichiarato di non sentirsi bene. Tuttavia, il medico era tornato subito al lavoro, continuando a dedicarsi con passione alla sua professione.Francesco Abati lascia la moglie e due figlie, rispettivamente di 8 e 14 anni, che oggi piangono la sua prematura scomparsa. I funerali del dottor Abati sono previsti per questo pomeriggio alle 15.30 a Lecce, dove amici, parenti e colleghi gli renderanno l'ultimo commosso omaggio.