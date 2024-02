Maldarizzi Automotive, la nota ufficiale dell'azienda: 'Obiettivo primario è assicurare la continuità aziendale e proteggere il personale'

BARI - Maldarizzi Automotive S.p.A. desidera fornire chiarezza in merito alle recenti notizie riportate dagli organi di stampa riguardanti l'attuazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011. In una nota l'Azienda precisa che tale provvedimento è stato adottato per garantire la tutela della Società e della sua governance, entrambe al di fuori del contesto investigativo.L'obiettivo primario e prioritario di questa misura è assicurare la continuità aziendale e proteggere il personale, nel rispetto delle direttive dell'Autorità Giudiziaria. A tal fine, l'avv. Luca D'Amore, nominato Amministratore Giudiziario, collabora con l'attuale organo amministrativo per supervisionare le attività dell'impresa e rendere conto dei risultati all'Autorità Giudiziaria. Questa collaborazione tra amministrazione giudiziaria e management aziendale garantisce la continuità operativa nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, con un'attenta gestione quotidiana dell'Azienda e un'identificazione tempestiva di eventuali rischi.Nonostante il contesto, l'Azienda e la sua attuale governance mantengono la piena operatività sul mercato, fornendo regolarmente beni e servizi nel rispetto dei protocolli definiti nei Modelli Organizzativi di gestione e controllo. Il management aziendale continua a operare senza restrizioni di poteri o funzioni, affiancato dall'amministrazione giudiziaria che agisce con i pieni poteri conferiti dall'assemblea sociale, conformemente al Codice Civile.Relativamente alle questioni sollevate nel provvedimento applicativo della misura, l'Azienda collabora attivamente con l'amministrazione giudiziaria per risolvere prontamente eventuali criticità, se confermate. In ogni caso, l'Azienda si dissocia da comportamenti che coinvolgono ex dipendenti o dipendenti attuali, adottando tutte le azioni legali necessarie a proteggere la società e preservare i principi di legalità aziendale.