Martedì grasso 'Tonn Tonn Tonn' a Putignano, ancora un salto nel vortice del divertimento

PUTIGNANO - Il Martedì Grasso al Carnevale di Putignano raggiunge l'apice della goliardia carnascialesca con il suo "TONN TONN TONN Party”: “tondo, tondo, tondo” proprio come il risultato dell’ultima abbuffata di carnevale.Un evento incorniciato da una grandiosa parata di carri in cartapesta e maschere che hanno ammaliato e divertito le migliaia di visitatori accorse per la terza sfilata dell’edizione numero 630 del Carnevale di Putignano.I maestri cartapestai e i gruppi mascherati hanno catapultato il pubblico in un viaggio del tempo coloratissimo: da un’elegante “belle époque” parigina agli scatenati anni ’60, passando per la rivoluzione industriale con un Charlie Chaplin stralunato, la nascita della televisione e persino salti nel futuro con robot e intelligenze artificiali che “mettono nel sacco” il genere umano.A chiudere la sfilata è stato il concerto dei Terraross sull’Amaro Mediterraneo Stage mentre nel centro della città si svolgeva il rito del Funerale del Carnevale a cura dell’associazione Argo con preti, suore e alti prelati ad accompagnare la bara del “porcellino”, simbolo del carnevale ormai morto.Infine, a chiudere la lunga notte di Carnevale a Putignano è stata la Campana dei Maccheroni con i rintocchi delle campane pronte a segnalare la fine del tempo del “tutto vale” con un’ultima abbuffata di carnevale a base di maccheroni e balli in piazza.Una fine solo simbolica però, visto che sabato 17 febbraio ci attende il grande Closing Party del Carnevale di Putignano N630 con gli ospiti speciali AMADEUS e Giovanna Civitillo che apriranno alle ore 19.00 la sfilata e che poi premieranno i vincitori di questa edizione. Seguirà il DJ Set firmato da Albertino e Fargetta che faranno ballare il popolo del carnevale ancora per un’ultima lunghissima notte.I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma online DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.