Martinucci, nuovo spazio a Bari su via Sparano per pasticceria e rosticceria

BARI - Rocco Martinucci, rinomato nel mondo della pasticceria e noto per il suo delizioso pasticciotto, ha avviato i lavori per un nuovo spazio a Bari, precisamente su via Sparano. Questa nuova sede, situata accanto al locale attuale nel primo blocco della famosa via dello shopping, promette di offrire un ambiente più spazioso e moderno per i clienti.Il progetto prevede la trasformazione del locale in un punto di riferimento gastronomico, includendo un bar, una pasticceria e una rosticceria al piano terra, mentre al piano interrato sarà allestito un deposito. Il cantiere è già in corso, con un investimento stimato di circa 200mila euro. I lavori, iniziati il 1° febbraio, sono previsti per concludersi entro la fine di marzo.Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Martinucci, noto per la sua dedizione all'artigianato dolciario e alla tradizione salentina. L'azienda, fondata nel 1950 da Rocco Martinucci ad Acquarica del Capo, ha ampliato la sua presenza in diverse città italiane, portando i sapori tipici del Salento in tutto il Paese. Il marchio "Martinucci laboratory," lanciato nel 2004 dal figlio Giorgio, oggi vanta 28 punti vendita e continua a crescere, mantenendo un forte legame con la tradizione e l'artigianato.