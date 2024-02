Ministro della Difesa Guido Crosetto ricoverato d'urgenza a Roma

ROMA - Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza nella notte presso l'ospedale San Carlo di Nancy, a Roma. Secondo quanto riportato da una nota ufficiale, il ministro è stato immediatamente sottoposto a monitoraggio e successivamente a una coronarografia. Attualmente non sono state divulgate informazioni sulle cause del ricovero, ma fonti ospedaliere indicano che potrebbe trattarsi di una pericardite.La pericardite è un'infiammazione che interessa il pericardio, la membrana che avvolge il cuore e l'origine dei grandi vasi. Le cause della pericardite possono essere di natura infettiva, causate da virus, batteri, funghi o altri agenti patogeni, o non infettive. I sintomi tipici della pericardite includono dolore toracico, febbre, difficoltà respiratorie (dispnea), stanchezza (astenia) e palpitazioni.Il ricovero d'urgenza del ministro Crosetto ha suscitato preoccupazione, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.