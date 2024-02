Morti sul lavoro: domani a Taranto protesta di CGIL e UIL

TARANTO - Le categorie nazionali degli edili e dei metalmeccanici di CGIL e UIL hanno indetto due ore di sciopero a fine turno per mercoledì 21 febbraio 2024 in segno di protesta, sdegno e reazione alla continua emergenza degli incidenti sul lavoro, come successo ancora venerdì scorso all’interno del cantiere per la costruzione di un punto vendita Esselunga a Firenze.Il solo porgere cordoglio, anche se immenso e fortemente sentito, non serve purtroppo a fronteggiare quella che è la vera e propria emergenza delle morti sul lavoro.Il Governo, le imprese e le loro associazioni di rappresentanza devono assumersi la responsabilità per dire basta al massimo ribasso, ai sub appalti a cascata, alla precarietà, alla mancanza di controlli, alle procedure di sicurezza sempre più superficiali.La CGIL e la UIL Taranto hanno indetto un sit-in di protesta fissato per domani, mercoledì 21 febbraio dalle ore 14 alle ore 16 sotto la sede della Prefettura di Taranto.