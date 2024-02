NautiGo: il Salone Nautico del Salento salpa a Lecce

LECCE – Si alza il sipario su NautiGo – Salone Nautico del Salento, la manifestazione dedicata al mondo della nautica che animerà Lecce Fiere in piazza Palio dal 1 al 3 marzo e dall'8 al 10 marzo 2024.La nuova edizione del Salone Nautico salentino si presenta con un format inedito, concentrando le visite al pubblico su due weekend consecutivi.Oltre 100 imbarcazioni e altrettanti motori marini saranno in esposizione, offrendo una panoramica completa delle ultime novità del settore. Un'attenzione particolare sarà riservata al mercato dell'usato, alla pesca e ad altri settori collegati alla nautica.NautiGo sarà anche un'occasione di confronto e approfondimento su diverse tematiche legate al mare.Venerdì 1° marzoOre 16: Inaugurazione di NautiGo alla presenza delle autorità e dei partner.Ore 18: Taglio del nastro.Sabato 2 marzoOre 11 e 16: Incontro-dibattito con Antonello Salvi, campione italiano e mondiale di Big Game. Domenica 3 marzo Ore 11-13: Incontro con Luigi Puretti e Pasquale Marchionna, esperti di pesca in apnea e pesca d'altura.Sabato 9 marzoOre 11 e 16: Incontro-dibattito con Marco Volpi, pluricampione mondiale di pesca sportiva.Venerdì 1° marzo, ore 16: "Economia del mare, sviluppo territoriale e prospettive infrastrutturali, dall'Adriatico allo Jonio". Venerdì 8 marzo, ore 16: "Demanio: la balneazione attrezzata pugliese, una risorsa da salvaguardare non da distruggere". Un'occasione imperdibile per appassionati e professionistiNautiGo si rivolge sia agli appassionati di nautica che ai professionisti del settore, offrendo un'occasione unica per ammirare le ultime novità, conoscere le tendenze del mercato e stringere nuovi contatti.Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di NautiGo: https://nautigo.fr/NautiGo: il Salone Nautico del Salento, un appuntamento da non perdere!